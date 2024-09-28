نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوج شيماء سيف يوجه رسالة لها بمناسبة فوز الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف رسالة خاصة بعد فوز الزمالك من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب قائلا:'برغم إنك أهلاوية بس طول عمرك وش السعد عليا ياحبيبة قلبي عمري ما اتفرجت معاكي علي ماتش وخسرنا فيه ابدآ علشان انتي وش خير وسعد وهنا علي كل اللي تعرفيهم دايمآ في السما بسببك

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت وهي تتحرك بخفة وتتمايل بسعادة، بعدما استطاعت خسارة الكثير من وزنها، وذلك عقب قيامها بإجراء عملية جراحية للتخلص من الوزن الزائد، وغازلت نفسها وكتبت في تعليقها على الفيديو: "أحلى واحدة في الكون والمجرة".