العالم اليوم - بالفيديو.. نزوح سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نزوح سكان من الضاحية الجنوبية لبيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 12:24 صباحاً - رصدت الكاميرات حركة نزوح لسكان من مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الجمعة، بعد دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلائها.

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد مع حزب الله اللبناني.

وجاءت دعوة الجيش في منشور على منصة "إكس"، وشمل التحذير مباني في حيي الليلكي والحدث.

وفي أعقاب هذه الدعوة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيشن غارات على مبان في ضاحية بيروت الجنوبية، يستخدمها حزب الله لتخزين أسلحة.

وبالفعل شن الجيش غارات جديدة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأعلن الجيش أنه "يقصف حاليا 3 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يخزن حزب الله صواريخ مضادة للسفن".

وورد في بيان الجيش أنه "يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجه بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله، مخزنة أسفل مبان مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكان الجيش الإسرائيلي شن هجوما عنيفا على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت سابق من الجمعة، مستهدفا مقرا مركزيا لحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 91 في الهجوم، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

وأثارت ضربة الجمعة الجدل بشأن مصير زعيم حزب الله حسن نصر الله، إذ أشارت تقارير إلى احتمال مقتله.