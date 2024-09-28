العالم اليوم - حزب الله ينفي وجود مخازن أسلحة في مبان مدنية بالضاحية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 سبتمبر 2024 01:25 صباحاً - نفى حزب الله ما وصفها بـ"ادعاءات إسرائيل"، بشأن وجود مخازن أسلحة في مبان مدنية استهدفتها غارات إسرائيلية طالت مواقع عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال الحزب وفق رسالة وزعها مكتبه الإعلامي: "لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ ضربات في وقت مبكر من صباح السبت، استهدفت مخازن أسلحة لحزب الله تحت مبان سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إنه "ينفذ حاليا ضربات دقيقة على أسلحة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية كانت مخزنة تحت مبان مدنية"، في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقبيل ذلك، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في تصريح تلفزيوني: "بعد وقت قصير سنهاجم الأسلحة الموجودة تحت هذه المباني. إن قوة الانفجارات نتيجة الصواريخ الموجودة تحت المباني قد تتسبب في أضرار بالمباني وحتى انهيارها".

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله أن الغارات الجديدة استهدفت منطقة الليلكي، التي كان الجيش الإسرائيلي طلب من السكان إخلاء عدد من الأبنية فيها.

وأضاف هغاري: "في قلب (الضاحية الجنوبية لبيروت)، أقام حزب الله 3 مبان بمساحات تحت الأرض مصممة لتخزين الأسلحة الاستراتيجية، وكانت المباني فوقها بمثابة دروع".

وتابع: "خزن حزب الله هذه الأسلحة الاستراتيجية تحت أقدام المدنيين"، مشيرا إلى أن "طريقة تخزين الصواريخ في هذه المباني تسمح بإخراجها خلال دقائق لإطلاقها".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اتصلنا خلال الساعة الماضية بسكان هذه المباني الثلاثة"، الذين يتعين عليهم إخلاؤها "على الفور حفاظا على سلامتهم".

وقبله، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للجمهور الناطق باللغة العربية أفيخاي أدرعي، خرائط على منصة "إكس" تحدد مواقع المباني الثلاثة، مع دعوة للسكان إلى الإخلاء داخل دائرة نصف قطرها 500 متر.