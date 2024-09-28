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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الدحيل أول هزيمة له في الدوري القطري لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما خسر أمام الشحانية 1 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري القطري لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الأهلي على الشمال 4 / 2 وتعادل أم صلال مع قطر 2/2.

الدحيل يتلقى هزيمته الأولى في الدوري القطري هذا الموسم

وأنهى الشحانية الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما بيلي فان امرسفورت في الدقيقتين 20 و32.

وفي الشوط الثاني، تمكن الدحيل من تقليص الفارق بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق مايكل أولونجا في الدقيقة 74.

ورفع الشحانية رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد الدحيل عند15 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الأهلي على مضيفه الشمال 4 / 2.

وسجل أهداف الأهلي إدريسا دومبيا في الدقيقة 40 وسيكو يانساني في الدقيقة 53 من ركلة جزاء ومحمد موسى، لاعب الشمال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61، وعبد الرحمن مصطفى في الدقيقة 69.

في المقابل سجل هدفي الشمال جيلسون موريلو في الدقيقة 15 وبغداد بونجاح في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الشمال عند سبع نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل أم صلال مع قطر 2/2.

وسجل هدفي أم صلال أسامة طنان وأنطونيو مانسي في الدقيقتين 57 و60، فيما سجل هدفي قطر بين مالانجو في الدقيقتين 65 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمبارة.

ورفع أم صلال رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع كما رفع قطر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر قبل الاخير.