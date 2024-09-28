الزمالك كبير.. بهذه الطريقة عزيز الشافعي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الملحن عزيز الشافعي، بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على استاد المملكة أرينا في الرياض.

حيث نشر عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لفريق الزمالك معلقًا: "احنا الزمالك أبطال سوبر إفريقيا الزمالك كبير، الزمالك بطل السوبر الأفريقي".

عزيز الشافعي يهنئ نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي

آخر أعمال الملحن عزيز الشافعي

و الـجدير بالذكر أن آخر أعمال عزيز الشافعي، تعاونه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، في ألبوم بتمنى أنساك، والذي واجه من خلاله أزمات عديدة نتيجة تعاقد شيرين مع شركة روتانا، ومحاولات حذف الأغاني.

و يذكر أن هذا الحذف لم يمنع الجمهور من الإشادة بالأغنية وكلماتها وبإحساس الفنانة شيرين، فقد كان هناك فئة من الجمهور قامت بتحميل الأغنية ولا تزال تشيد بها وتقوم بنشرها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

تعليقات الجمهور على أغنية “بتمني أنساك” لـ شيرين



أغنية "بتمني أنساك" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن التعليقات الإيجابية التي قام الجمهور بنشرها على هذه الأغنية ومنها الآتي:

"الأغنية تحفة، إزاي الأغنية وكلماتها حلوة كدة، حد ركز في نبرة صوت شيرين وهي بتقول خلتني أحبك ليه؟، إزاي الأغنية وكلماتها بتوصف قصة شيرين كدة في اخر فترة، روعة روعة روعة، بتمني تزول ملامحك من بالي، حقيقي الأغنية جميلة أوي، ياريت يا شيرين متغبيش عننا تاني، نزلي أغاني كل يوم..."وغيرها من التعليقات الكثيرة التي تبرز مدى حب الجمهور لأغاني شيرين.

و جاءت كلمات أغنية "بتمنى أنساك" كالتالي:

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وانسى إن أنا حبيتك يوم

وييجي النوم

أو ييجي الموت

بس يسكت صوت الآه والعتاب واللوم

بتمنى أنساك

أنا بتمنى أنساك

هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام

كان قلبي وحيد مرتاح

وأنت اللي مليته جراح

خليتني أحبك ليه

لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينيك بالليل بتنام

بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول

بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول

لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول

بس مش معقول

اتعذب على طول

كل يوم بعينيك مشغول

كل يوم بإيديك مقتول

هو أنا حبيتك ليه؟ صدقت كلام أوهام

وصحيت على نار وآلام كان قلبي وحيد مرتاح وأنت اللي مليته جراح خليتني أحبك ليه

لما أنت محبتنيش؟ وازاي أنا بموت وتعيش وعينك بتنام

بتنااام

بتمنى أنساك زي ما أنت نسيتني في يوم

بتمنى أنساك وأنسى إني حبيتك يوم

بتمنى أنساك.