نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أنغام أنا جامد كده كده.. رامي صبري يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل المطرب رامي صبري بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على استاذ المملكة أرينا في الرياض.

ونشر رامي صبري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لفريق الزمالك على أنغام أغنيته أنا جامد كده كده معلقًا:"أنا جامد كده كده، مبروك لنادي الزمالك كأس السوبر الأفريقي ".

رامي صبري وتتر تيتا زوزو



قدم الفنان رامي صبري تتر مسلسل "تيتا زوزو" الذي من المقرر أن يطرح بداية من غدًا عبر قناة DMC، ويأتي تتر المسلسل بعنوان "أهلي" وهو من كلمات منه القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية أنا جامد كده كده



بتحب إنت تضحكني هتسيبني حتفرِق إيه

جاي تِشككني في نفسي بقى ده كلام يترد عليه

إن إنت تقول حتسيبني أهي دي لوحدها إيفيه

إسمعنى حقول لك إيه

أنا جامد كده، كده (يالاه) كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

مابحطش إيدي على خدي ولا بقعد في البيت أسبوع

دنيا هكملها لوحدي وكإن مفيش موضوع

إتجدعن بس إنت امشي ما تهددنيش ممنوع

ممنوع، ممنوع، ممنوع

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده (يالاه) كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده

أنا جامد كده، كده، كده كده، كده كده