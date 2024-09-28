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أحمد جودة - القاهرة - فاز ريال مايوركا، على مضيفه بلد الوليد (2-1) مساء الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مايوركا يهزم بلد الوليد بالدوري الإسباني

تقدم مايوركا في الدقيقة (59) عن طريق كايل لارين، قبل أن يضيف فاليري فيرنانديز، الهدف الثاني في الدقيقة (83).

وفي الدقيقة (90+4)، سجل إيفان سانشيز، هدف بلد الوليد الوحيد.

ورفع مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 5 نقاط في المركز ال18.

