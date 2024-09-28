نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد غريب من سلوت على تجديد عقدي صلاح وفان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ليفربول، أرني سلوت، أن حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، جاهز للمشاركة أمام وولفرهامبتون في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

رد غريب من سلوت على تجديد عقدي صلاح وفان دايك

غاب أليسون بيكر عن آخر مباراتين للفريق في كافة المسابقات بسبب الإصابة، ولعب مكانه كاوميهين كيليهير.

وقال سلوت في المؤتمر التقديمي: "سعداء بعودة أليسون، لكننا قدمنا أداء جيدا في المباراتين بدونه".

وأضاف: "أنا سعيد حقًا بالفريق الجماعي الذي ورثته، لقد رغبوا دائمًا في العمل بجد من أجل ليفربول أولًا".

وتابع: "لا أعتقد أن نتائج وولفرهامبتون تعبر عن طريقة لعبهم أمام خصوم أقوياء، شاهدت مبارياتهم واستحقوا أكثر مما حصلوا عليه".

وحول وجود أنباء عن تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك وأرنولد، علق المدرب ساخرًا: "أنت تحاول إيجاد طريقة أخرى للسؤال".

وأضاف: "أنا سعيد بوجود هذا الثلاثي معنا، ولدينا الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة، دعونا نرى ما يحمله المستقبل".

وينتهي عقد محمد صلاح داخل ملعب أنفيلد، بنهاية الموسم الجاري، مثل فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد.

وتناول سلوت التطور الكبير في مستوى جناحه الكولومبي لويس دياز هذا الموسم، بقوله: "من الصعب الحكم عليه، فأنا لم أكن هنا الموسم الماضي".

وزاد: "الوقت لا زال مبكرًا، وعندما يتعلق الأمر بالفوز في العديد من المباريات، فإن جميع الفرق التي نواجهها هي من النصف السفلي".

وشدد: "نتوقع أن يقترب مانشستر يونايتد من القمة في وقت لاحق من الموسم، ودعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في تسجيل الأهداف، إذا أصبحت المباريات أكثر صعوبة أم لا".

ولفت: "لا شيء محدد مع دياز، فنحن نحاول مساعدة اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، ولكن في الثلث الأخير من الملعب، فإن الأمر يتعلق بجودة اللاعب".

واختتم: "يتعين علينا التحسن الدفاعي إذا أردنا الحفاظ على نظافة شباكنا، كما أننا نتمتع بحارس مرمى جيد".