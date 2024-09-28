عاجل.. كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي للسوبر الافريقي ويقدم التهنئة للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الزمالك بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي عقب فوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي للسوبر الافريقي ويقدم التهنئة للزمالك

وقال كولر عقب المباراة: «في مؤتمر قبل المباراة كان لدي ضغط من الصحفيين لمعرفة التشكيلة وتحدثت بأنها مفاجأة بسبب هذا الضغط ولم أقصد بها شيء آخر»

وتابع:« تدربنا فترة من غير اللاعبين الدوليين وهذا أثر على أداء المجموعة ولدينا عمل كبير للوصول إلى المستوى المطلوب».

وأضاف:" أي شخص يعمل في المجال الرياضي يعلم بأنها فوز وخسارة.. وحاولنا لكن في الربع الأخير جاء التعادل وخسرنا بركلات الجزاء وهو أمر وارد في كرة القدم".

واختتم كولر:" ليس من وظيفتي تقييم المنافس وأنا اتحدث عن فريقي فقط لعبنا أول مواجهتين في دوري أبطال إفريقيا وحققنا الانتصار وفي مباراة الزمالك لم نستغل الفرص بشكل كبير".

