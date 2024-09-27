نبيل الحلفاوي يوجة رسالة للزمالك بعد فوزه بلقب السوبر الإفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة للزمالك بعد فوزة علي نظيرة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، والذي أقيم على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

نبيل الحلفاوي يوجة رسالة للزمالك

وشارك الحلفاوي عبر صفحته الرسمية علي موقع التغريدات أكس، رسالة للزمالك وكتب: لو استمر الزمالك علي هذا الاداء وهذه الروح سيعود منافسا علي القمة كما كان دائما ويسترد مكانه ولا يعود جمهوره بحاجة إلى بديل، مرة اخري مبروك وفرحتكم مستحقة.

الزمالك يفوز علي الاهلي

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.

اخر اعمال نبيل الحلفاوي

وكان اخر اعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم تسليم أهالي، والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا، وفي ليلة زفاف ابو خليل وأم زاهية تنفجر مفاجأة في وجه ابنيهما حول حقيقة عملهما وتتوالى الأحداث من هنا في إطار كوميدي خفيف.

كما شارك في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان 2021 وشاركه في بطولته فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام على، يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.