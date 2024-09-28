الرياضة

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر ودونجا

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة  السوبر الأفريقي أمام .

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر ودونجا


وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر و"دونجا" يعانيان من إجهاد عضلي، وأشار إلى أن إصابة الثنائي ليست مقلقة، وتم التنسيق مع الجهاز الفني واستبدالهما في اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة


وشدد الدكتور محمد أسامة على أن الثنائي سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص لعلاج الإرهاق العضلي خلال الفترة المقبلة.


وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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