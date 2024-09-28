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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر جابر ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر ودونجا



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر و"دونجا" يعانيان من إجهاد عضلي، وأشار إلى أن إصابة الثنائي ليست مقلقة، وتم التنسيق مع الجهاز الفني واستبدالهما في اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة



وشدد الدكتور محمد أسامة على أن الثنائي سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص لعلاج الإرهاق العضلي خلال الفترة المقبلة.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

