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أحمد جودة - القاهرة -

قاد البرتغالي جوزيه جوميز فريقه الزمالك للتتويج بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز على غريمه الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد "المملكة آرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ

وجاء هدف الأهلي في شباك الزمالك عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي من ركلة جزاء بالدقيقة 44 وتعادل ناصر منسي للزمالك بالدقيقة 77، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك.

وأصبح جوزيه جوميز ثاني مدرب برتغالي في التاريخ يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد مواطنه مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق والأكثر تتويجًا باللقب، كما أصبح المدرب رقم 25 الذي يحصد اللقب منذ إنطلاق البطولة عام 1993 وحتى النسخة الحالية.

وحصد كأس السوبر الأفريقي قبل جوميز، 24 مدربًا من 17 جنسية مختلفة، ويعد الغاني إبراهيم صنداي أول مدرب يحصد اللقب مع أفريكا سبورتس عام 1993، بينما البرتغالي جوزيه مدرب الأهلي السابق الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 4 مرات.

كما أصبح جوزيه جوميز خامس مدرب يتوج بكأس السوبر مع الزمالك بعد محمود الجوهري والألماني فيرنر أولك، والبرازيلي كابرال والفرنسي باتريس كارتيرون

الجدير بالذكر أن هذا اللقب الأفريقي الثاني لـ جوزيه جوميز مع الزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

