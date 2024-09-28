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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، اليوم الجمعة، أنه لا يعلم موقف حارسه الإسباني ديفيد رايا من المشاركة أمام ليستر سيتي، غدًا السبت، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يلتفت للانتقادات.

أرتيتا يرد على منتقدي طريقة لعبه

قال أرتيتا في المؤتمر الصحافي للمباراة: "علينا أن ننتظر 24 ساعة أخرى لنرى إن كان رايا بخير أم لا، الأمر لا يتعلق بالمخاطرة بل ما إذا كان اللاعب جاهز أم لا، علينا اتخاذ قرار بشأن رايا غدًا".

وعن أوديغارد علق: "إذا وضعتني في هذا السيناريو قبل بداية الموسم مع المباريات الودية التى خاضها الفريق، وعدد الإصابات التى تعرضنا لها، فسأكون سعيدًا جدًا بالطريقة التى خرجنا بها من هذا الموقف، الأمر لا يتعلق بمارتن فقط، بل بالعديد من اللاعبين الآخرين أيضًا، تعامل الفريق مع الأمر بشكل جيد للغاية، قبلوا التحدى وأنا سعيد بذلك".

وعن المنافسة مع بيب غوارديولا قال: "أنا معجب بفريقه وكل ما يفعله، شيء واحد هو مهنتنا، وشيء آخر هو علاقاتي الشخصية، إذا كان لا بد من إتلاف ذلك لأننا نلعب ضد بعضنا البعض فلن أتحدث معه بعد الآن، هذه ليست علاقة أعتقد أننا نتمتع بها، لن تتدخل الرياضة أبدًا بصداقتي مع غوارديولا".

وعن الانتقادات الموجهة له بسبب طريقة لعبه علق: "لا أريد أن أكون على يوتيوب لأنني قمت بأمر تافه، أريد أن أكون هناك لأنني حققت أمرًا ما في مايو (أيار) بطولة".

وأشار: "كالافيوري لاعب جيد حقًا، كما قلت عاد من إصابة وشارك، وذهب للتوقف الدولي وتعرض للإصابة، ثم عاد وأشركناه في أول مباراة له ضد مانشستر سيتي، ربما لم أكن لأشركه ضد سيتي لو كان لاعبًا آخر".