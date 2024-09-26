انت الأن تتابع خبر أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد .. كريم الخميرة في نصف ساعة مش هتصدقي النتيجة المذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن وصفات لتنعيم الشعر وتطويله والتخلص من القشره والتساقط وفرد الشعر والتخلص من خشونته وتجعده، لذلك نستعرض لكم وصفه سحريه مجربه 100% وهي الخميره حيث تعتبر اقوى وصفات الشعر التي تمنحه النعومه والترطيب اللازم فلن تحتاجي الى اللجوء لمراكز التجميل التي تكلفك مبالغ باهظة وفي نفس الوقت لن تمنحك النتيجة المرغوبة وقد تضر الشعر بسبب ما بها من مواد كيميائية.

مكونات وصفة الخميرة

سوف تحتاجين فى مصر هذه الوصفة خميرة، وماء، زيت زيتون، نشا، زيت جوز هند، ولتحضير الوصفة بكل سهولة ضعي النشا في وعاء ونضع عليه الخميرة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نضيف زيت جوز الهند ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

ضع بعد ذلك زيت الزيتون واستمر في التقليب حتى تمتزج جيدا ثم ضع الوصفة على الشعر بعد تقسيمه إلى أجزاء ونضع الخلطة من الجذور وحتى الأطراف ونترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسله جيدا بالشامبو المناسب ولاحظ نعومة الشعر، واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة القهوة لتنعيم الشعر