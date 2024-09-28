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أحمد جودة - القاهرة -



قال الفنان فتوح أحمد أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج باللقب عن جدارة واستحقاق بعدما كان الفريق الأفضل في المباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز



وأشار فتوح أحمد في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري إلى أنه كان يشعر بالقلق قبل المباراة لكن الروح القتالية للاعبين جعلته يثق في الفوز.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

