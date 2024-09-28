نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل التوقيت الشتوي في مصر 2024.. متى يبدأ وما هي المواعيد الجديدة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024 بعد أيام قليلة، ما جعل عمليات البحث تتزايد مؤخرًا حول تفاصيل هذا التغيير، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وكيفية تطبيق التوقيت الشتوي بشكل رسمي، وهل سيتم تأخير الساعة أم تقديمها. نستعرض معكم في هذا المقال كل ما يخص موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024

وأعلنت الحكومة، سابقًا، العودة لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر بعد توقف دام نحو 7 سنوات، حيث بدأ العمل به من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة. وجاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة. وبالنسبة للتوقيت الشتوي، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة طبقًا لقرار مجلس الوزراء وقانون رقم 24 لسنة 2023.

وينص القانون على أن التوقيت الصيفي في مصر يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار وتوفير استهلاك الطاقة من خلال تخفيض استخدام الغاز والكهرباء والوقود.

آلية تطبيق التوقيت الشتوي 2024

من المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي في مصر هذا العام في نهاية شهر أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لعودة التوقيت إلى حالته الطبيعية بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وترشيد استخدام موارد الطاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

وفيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي، لم تصدر الحكومة المصرية حتى الآن قرارًا رسميًا يحدد المواعيد الجديدة. يُذكر أنه في الأعوام السابقة كان يتم تعديل مواعيد غلق المحلات بما يتناسب مع التوقيت الشتوي، حيث يتم غلق المحلات والمطاعم قبل موعدها الصيفي بساعة أو ساعتين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المواعيد الرسمية قريبًا.