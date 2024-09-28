نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق العام الجامعى الجديد في 111 جامعة و181 معهدا والترم 14 أسبوعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق العام الدراسى الجديد في الجامعات، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستقبل منظومة التعليم الجامعى هذا العام 3.7 مليون طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الجديد 2024/2025، بداية من يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن منظومة التعليم العالى تتميز بالتنوع الكبير فى مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا) بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.