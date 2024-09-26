انت الأن تتابع خبر "حتى لو كبرت وضهرك اتحنى!".. بذور بسيطة بس متستصغرهاش عشان فوائدها مش هتستوعبها؟!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الكتان عبارة عن حبوب صغيرة الحجم ولكنها ذو فاعلية عالية، وتستخدم في الكثير من الوصفات الطبية، ويمكن استخدام تلك البذور لعمل ماسك للبشرة، وسوف تبهرك النتيجة فهو من أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة فهو يساعد في محاربة التجاعيد المبكرة والإحمرار.

وكذلك يعمل بفاعلية على تقليل حب الشباب

ومنع تهيج البشرة بالإضافة أنه يساهم في ترطيب البشرة بصورة كبيرة، وكذلك حمايتها من أشعة الشمس، وللإستفادة من تلك الفوائد المتعددة سوف نعرض لكم طريقة عمل ماسك الكتان للبشرة.

مكونات ماسك بذور الكتان للوجه

يمكنك تحضير ماسك بذور الكتان الساحر، والاستفادة من مميزاته الجبارة فقط باتباع المكونات البسيطة التالية:

كوبين من الماء.

٥٠جرام من بذور الكتان.

معلقة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة من الماتشا البودر.

ومقدار بسيط من جل الصبار.

طريقة التحضير

يلزم لتحضير ماسك الكتان للوجه بطريقة مثالية الالتزام بالعديد من الخطوات المرتبة كالآتي:

يتم نقع البذور من الليل حتى الصباح.

نبدأ بوضع البذور المنقوعة على النار مع التقليب المستمر.

يجب أن تغلي البذور لمدة 10 دقائق جيداً إلى أن يتكثف الخليط.

يتم تصفية الخليط جيداً يصبح لدينا جل الكتان الساحر.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة جل الصبار لتعزيز الوصفة فتصبح ممتلئة بالفيتامينات، وكذلك مضادات الأكسدة.

إضافة القليل من الزيوت المغذية تساعد بشكل كبير في إطالة فترة صلاحية الماسك.

طريقة الاستخدام