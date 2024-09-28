إليك خطوات تقديم نفقات المرضى من وزارة الصحة السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئات الطبية عن الخطوات اللازمة للحصول على نفقات المرضى من وزارة الصحة، وكذلك موعد صرف الإعانات. وقد أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات بين المستفيدين، خاصة بعد مرور نحو خمسة أشهر دون تلقي أي مساعدات مالية. وأكدت الوزارة أن صرف الإعانات سيتم عبر الهيئة الطبية التابعة للمنطقة.

كيفية التقديم على نفقات المرضى من وزارة الصحة

إذا كنت بحاجة للحصول على دعم مالي خلال فترة علاجك، عليك اتباع الخطوات التالية لضمان تقديم طلبك بشكل صحيح:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة. اختيار "طلبات نفقات طبية" من قائمة الخدمات المتاحة. إدخال البيانات الشخصية للمريض في الحقول المخصصة. تقديم المعلومات الطبية المطلوبة مثل اسم المستشفى ورقم الملف الطبي. تحميل المستندات الضرورية بصيغة PDF، بما في ذلك الهوية الوطنية أو سجل العائلة، رقم الحساب البنكي، والموعد المحدد للعلاج. النقر على "حفظ البيانات" لإرسال الطلب.

موعد صرف الإعانات ونفقات المرضى

أوضحت وزارة الصحة أن صرف الإعانات سيتم وفق قرار تنظيمي جديد، حيث سيتم صرف: