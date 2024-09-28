نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شباب بلوزداد: التعادل مع وفاق سطيف في الدوري الجزائري خيبة أمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يخف الفرنسي كورنتن مارتينس، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد خيبته بعد تعادل فريقه دون أهداف أمام ضيفه وفاق سطيف في قمة الحولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

مدرب شباب بلوزداد: التعادل مع وفاق سطيف في الدوري الجزائري خيبة أمل

وحصل شباب بلوزداد وصيف الموسم الماضي، عل نقطته الأولى بالموسم، فيما بات لوفاق سطيف 4 نقاط في المركز الأول الذي يتقاسمه مؤقتا مع نادي اتلتيك بارادو.

وقال مارتينس، في تصريحات عقب المباراة: " حزينون جدا لعدم الفوز بالمباراة، في الشوط الأول لم نكن في المستوى، كنا أفضل في المرحلة الثانية، لكن رغم ذلك لم نتمكن من التسجيل الذي كان سيسمح لنا بتحقيق الفوز في أول مباراة في الدوري هذا الموسم".

وأكد مارتينس، أن شباب بلوزداد عليه أن يواصل العمل بحدية أكبر حتى يعود إلى سكة الانتصارات مثلما كان يفعل دائما، مشيدا في نفس الوقت بدعم المشجعين.

بالمقابل، أشاد مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، بنقطة التعادل التي انتزعها فريقه، مؤكدا أنها نتيجة ايجابية، خاصة مع وجود العديد من التغييرات في تشكيل فريقه.

وذكر بن دريس، ان المباراة عرفت وجهين، الأول كان لصالح وفاق سطيف الذي سيطر على مجريات الشوط الأول وخلق أربع فرص سانحة للتسجيل دون ان ينجح في ترجمة أية واحدة منها. في حين سيطر أصحاب الأرض على الشوط الثاني بعدما تحكموا في وسط الملعب.

وتوجه بن دريس، بالشكر لمشجعي وفاق سطيف على مساندتهم للفريق طيلة المباراة، مهديا إياهم نقطة التعادل.