«لبشرة نضرة خالية من أي عيوب» ..جربي ماسك الطماطم المذهل لإزالة الجلد الميت والدهون المتراكمة من الوجه!!

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رياض - احمد صلاح - اي دهون واوساخ متراكمة على الجلد خاصة في الوجه بسبب تعرضه لأكثر الأسباب التي تسبب الجلد الميت والزائد والاسمرار في بعض مناطق الوجه لن تواجهيها بعد اليوم لأن هذه الوصفة الآتية التي اهم مكون بها هو الطماطم والذي يعد قوة ترطيب قوية للوجه يعالج كل المشكلات التي يواجهها الشخص خاصة أن العديد من السيدات يريدون بشرة نضرة ولامعة وخالية من اي عيوب وبقع سوداء

وصفة ماسك الطماطم لترطيب الوجه وإزالة البقع السوداء

المكونات:

ثمرة طماطم متوسطة الحجم

4 ملاعق كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

يتم وضع كل المكونات

معا وخلطها جيدا في وعاء صغير وضعي الماسك على وجهك ورقبتك باستخدام فرشاة أو بأصابع نظيفة وتأكدي من تجنب منطقة العين ثم اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة وبعدها قومي بغسل الوجه

فوائد الطماطم والزبادي للبشرة