نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عواد: حققنا فوزًا مستحقًا في السوبر الأفريقي.. ويكشف كواليس أزمته الأخير مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا.

محمد عواد: حققنا فوزًا مستحقًا في السوبر الأفريقي.. ويكشف كواليس أزمته الأخير مع الزمالك



وقال عواد في تصريحات للمركز الإعلامي بعد المباراة: "كنت أتوقع المشاركة في المباراة قبل حدوث أي أمور خاصة بمحمد صبحي، والذي أتمنى له الشفاء العاجل، ونقلت ذلك لزملائي شيكابالا وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وعدد من اللاعبين".



وأضاف: "توقعت أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيح،كما توقعت التصدي لأكثر من ركلة ترجيح".



وتابع الحارس قائلًا:" "حققنا فوزًا مستحقًا في لقاء السوبر الأفريقي، وجماهير الزمالك هي اللاعب رقم واحد وتستحق الكثير".



واختتم عواد تصريحاته قائلًا:" فيما يخص موضوع تجديد عقدي، بعض الجماهير فهمت الأمر بشكل جعلها تغضب مني، منذ شهر يناير طلبت التجديد وأخطرت مجلس إدارة النادي بذلك وانتظرت لحين جاهزية النادي، وقبل توقيعي تواصلت مع المسؤولين وطلبت منهم أن ننهي الأمور ووقعت على العقود".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

