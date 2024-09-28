فيديو.. جوميز يعلق على ركلة الجزاء أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لأكرم توفيق خلال مواجهة الفريقين التي اقيمت لحساب السوبر الافريقي.

جوميز يعلق على ركلة الجزاء أمام الأهلي

وقال جوزيه جوميز في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة:« ركلة جزاء النادي الأهلي خلال لقاء اليوم أمام الزمالك، كانت غير صحيحة، خاصة وأن لاعب المارد الأحمر، قام بالقفز خلال التحامه بحمزة المثلوثي، ومن وجهة نظري أن القرار غير صحيح».

كاكا: الزمالك كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

أثارت بعض الأحداث التحكيمية الجدل من قبل لاعبي وجماهير الأهلي والزمالك، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وأكد كاكا نجم البرازيل الأسبق عبر قناة إم بي سي مصر بعد انتهاء الشوط الأول مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "الزمالك كان يستحق ركلة جزاء( اللقطة التي حدث بها احتكاك من رامي ربيعة لاعب الأهلي على رأس نبيل عماد دونجا نجم الفارس الأبيض) ".

بينما قال فييرا نجم فرنسا الأسبق عبر إم بي سي مصر على نفس اللقطة: "الاحتكاك لم يكن بالدرجة لكي يتم احتساب ركلة جزاء للزمالك".

بينما تحدث كاكا نجم البرازيل الأسبق على ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة".

فيما كان رأي باتريك فييرا نجم فرنسا الأسبق: "ركلة جزاء الأهلي صحيحة".