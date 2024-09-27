مبروك لبطل أبطال إفريقيا.. محمد هنيدي يهنأ الزمالك

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان محمد هنيدي "الزمالك"، لفوزه علي نظيرة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، والذي أقيم على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

وشارك هنيدي منشور علي صفحته الرسمية علي موقع التغريدات أكس، وعلق: " مبروك لبطل ابطال افريقيا وحاكم افريقيا، الزمالك يحكم افريقيا".

فوز الزمالك علي نظيرة الأهلي

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، ينتظر هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي"، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وشهد سلسلة من التأجيلات، بسبب وفاة الممثل أحمد حلاوة. ويشارك في بطولته أيضًا: منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وعدد من النجوم الآخرين.

اخر اعمال محمد هنيدي

وكان فيلم مرعي البريمو، آخر أعمال محمد هنيدي الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، ويشاركة في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وايضا شارك في مسرحية "ميوزيكال سكوول" التي تدور احداثها حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد غياب طويل لإدارة المدرسة، حيث يواجه سلسلة من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين البارزين، منهم: محمد ثروت، نيرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، ومحمود حافظ. وهي من تأليف خليفة سمير وإخراج خالد جلال.