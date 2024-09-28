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أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الوقت الأصلي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي المقامة في العاصمة السعودية الرياض لتتجه المباراة لركلات الترجيح لتحديد البطل.

كلاكيت عاشر مرة.. ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأفريقي

سجل وسام أبو علي هدف الأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وتعادل ناصر منسي لصالح الزمالك بالدقيقة 77 لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض.

ويعد هذا النهائي العاشر في بطولة السوبر الأفريقي الذي يُحسم بركلات الترجيح منذ إنطلاق البطولة عام 1993.

وحسمت ركلات الترجيح نهائي السوبر الأفريقي في 10 نسخ بالبطولة أعوام (1993 – 1997 – 1998 – 2006 – 2007 – 2011 – 2012 – 2015 – 2021 – أخيرًا 2024).

وتعد ذهذه المرة الثانية التي يحسم فيها الزمالك لقب بطولة السوبر الأفريقي بركلات الحظ الترجيحية وذلك بعدما سبق وتوج باللقب عام 1997 بالفوز على المقاولون العرب.

وحصد الزمالك لقبه الخامس في بطولة السوبر الأفريقي، بينما توقف رصيد النادي الأهلي عند 8 ألقاب في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب القاري.

