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أحمد جودة - القاهرة -



قال عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق أن سعادته بفوز الزمالك باللقب لا توصف.

عمرو الجنايني: الزمالك سيبقى كبير الكرة المصرية والأفريقية



وشدد الجنايني في تصريحات لقناة الزمالك أن الزمالك سيظل هو الزمالك في أصعب الظروف كبير كرة القدم المصرية والأفريقية.



وأكد، هذا الفوز عدغالي جدا لأنه جاء في ظروف صعبة موجها شكره لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

