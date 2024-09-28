نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسم الرياض يقدم جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ووجه معالي المستشار تركي ال الشيخ تعليماته بمنح الجائزة لنادي الزمالك تقديرًا لمجهودات الفريق في البطولة.

موسم الرياض يقدم جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.



ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشكر لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على هذه الجائزة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة النادي والتأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

