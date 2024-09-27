نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الادارة العامة للسياحة بالجيزة تنظم عرضا بفرقة التنورة التراثية أمام السائحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الفعاليات التي نفذتها الادارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة بتنظيم عرضا متميزا بفرقة التنورة التراثية مع المزمار البلدي بالمنطقة الاثرية بالهرم وسط تفاعل واعجاب السائحين وزوار المنطقة الأثرية بالأهرامات.

حيث شهدت بانوراما الأهرامات، ومنطقة هرم خوفو، مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية كما تم تنظيم احتفالية بفندق جاز بيراميدز ريزورت نال اعجاب السائحين المتواجدين بالفندق.

وقد تم تقديم بعض الهدايا التذكارية والبروشورات بمختلف لغات العالم احتفالا بهذا اليوم، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تحرص على المشاركة في الأحداث والفعاليات التي تساهم في تنشيط السياحة، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وتقديم كل سبل الدعم من أجل تنشيط حركة السياحة.

وقد تم تنظيم هذه الاحتفالية بالتنسيق بين الادارة العامة للسياحة ومديرية الثقافة بالجيزة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالهرم.

جاء ذلك بحضور عزة وهدان - مدير عام السياحة بالجيزة والدكتور كرم نبيل وكيل وزارة الثقافة والدكتور محمد نبيل والدكتور أحمد السيد عبد الحي وكلاء الادارة العامة للسياحة وليلي خليل مدير ادارة الخدمات السياحية بالإدارة ومحمد فتحي احمد المشرف علي الفنادق ومديحة رمضان مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالهرم والدكتور كرم ربيع مدير مديرية الثقافة بالجيزة.

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