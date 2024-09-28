سامر أبو طالب يحتفل بفوز الزمالك على الأهلي



القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء من الفرح والبهجة، احتفل الملحن سامر أبو طالب بفوز فريقه المفضل الزمالك على نظيره الأهلي، وذلك خلال مباراة مثيرة أقيمت في الأراضي السعودية.



وقد عُبّر سامر عن سعادته وشارك جمهوره بصورة له برفقة ابنه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة قال فيه:" الزمالك"

فوز الزمالك علي نظيرة الأهلي



وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.

تعاون سامر أبو طالب مع فريد

كشف الملحن سامر أبو طالب عن تعاونه مع المطرب فريد، حيث حرص "سامر" بمشاركة جمهوره بصورة له برفقة فريق العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" بإذن الله الكريم هتسمعوا حاجة حلوة أوي مع الصوت الجامد أوي فريد، من إنتاج حبيبي وأخويا جيمي، وكلمات حبيب قلبي الفورمة أدهم معتز دعوتكم يا حبايب نورتونا ي رجالة".