مبروك يا تيشرت العمر.. بهذه الطريقة هشام ماجد يهنئ الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح نادي الزمالك في التتويج بلقب السوبر الأفريقي بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل 3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.



واحتفل هشام ماجد بفوز نادي الزمالك وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري حيث نشر صورة له بتيشرت الزمالك معلقًا:مبروك يا تيشيرت العمر يا أبيض ".

آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد فيلم إكس مراتي، فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



أحداث فيلم إكس مراتي



ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.