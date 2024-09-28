نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة زوجه إسماعيل فرغلي.. والأخير يكشف عن موعد الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان إسماعيل فرغلي منذ قليل عن وفاة زوجته بعد صراع مع مرض السرطان كما أعلن عن موعد الجنازة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وستشيع جنازتها اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر لتدفن بمقابر العائلة.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي في الدراما، هو مشاركته في مسلسل "خالد نور وولده نور خال" بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

وشارك في بطولة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، إسماعيل فرغلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، تأليف كريم سامي وإخراج محمد أمين.