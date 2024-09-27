عاجل.. وائل جمعة يهاجم كولر ولاعب الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه وائل جمعة، مدافع منتخب مصر الأسبق، انتقادات لاذعة للمدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، عقب مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي؛ انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن تحسم ضربات الترجيح النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 4-3.

وائل جمعة يهاجم كولر ولاعب الأهلي بعد الخسارة

خلال ظهوره على قناة "بي إن سبورتس"، أعرب وائل جمعة عن عدم رضاه عن أداء محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مشيرًا إلى أن مستواه كان دون المتوقع. وأوضح جمعة: "الشناوي لم يكن مقنعًا في المباراة. أكثر من كرة سقطت من يده، وكان هناك أخطاء متعددة، وهذا غير مقبول لحارس يُعتبر الأول في منتخب مصر."

وأضاف جمعة: "في لقطة الهدف، كان رد فعل الشناوي سيئًا للغاية، ولكن الخطأ الأساسي بدأ من يحيى عطية الله عندما لعب الكرة بالكعب بدلًا من إخراجها بعيدًا عن منطقة الخطورة."

أما عن المدير الفني مارسيل كولر، فقد حمّله وائل جمعة مسؤولية التراجع في الأداء خلال الشوط الثاني بسبب سوء توظيف اللاعبين، قائلًا: "كولر أعطى الزمالك الأفضلية في وسط الملعب بتشكيلته وطريقة اللعب."

وفي الختام، أشار وائل جمعة إلى أن حسين الشحات وبيرسي تاو كانا يلعبان بشكل جانبي على الخط، مما جعل الزمالك يستفيد من تلك الثغرات ويظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني بفضل حماسة لاعبيه ودوافعهم.