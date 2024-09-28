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أحمد جودة - القاهرة -



قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق أن عدالة الله نزلت في ملعب المباراة وقادت الزمالك للفوز بالسوبر.

ممدوح عباس: عدالة الله نزلت في ملعب المباراة وقادت الزمالك للفوز



وأشار عباس في تصريحات لقناة الزمالك إلي أنه تحدث مع كل اللاعبين قبل المباراة وكان واثق في الفوز والتتويج باللقب.



وعبر عباس عن شكره لمجلس الإدارة واللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

