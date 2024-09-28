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أحمد جودة - القاهرة - فاز باريس سان جيرمان على ضيفه رين 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

باريس سان جيرمان يفوز على رين 3/1 في الدوري الفرنسي

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب الأحد مع مضيفه ستراسبورج.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد رين عند سبع نقاط في المركز الثامن.

وتقدم باريس في الدقيقة 30 عن طريق برادلي باركولا، قبل أن يضيف لي كانج إن الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 سجل باركولا الهدف الثاني له والثالث لباريس، فيما سجل أرنود كاليموندو الهدف الوحيد لرين من ضربة جزاء في الدقيقة 75.