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أحمد جودة - القاهرة - فاز ميلان على ضيفه ليتشي (3-0)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ميلان يقسو على ليتشي في الدوري الإيطالي

ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد بفارق الأهداف خلف تورينو المتصدر، والذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه لاتسيو.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم ميلان في الدقيقة 38 عن طريق ألفارو موراتا، وبعده بثلاث دقائق سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 43 سجل كريستيان بولسيتش الهدف الثالث لميلان.

وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ديفيد بارتيشاجي في الدقيقة 80.

