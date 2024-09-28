عمرو المصري يحتفل بفوز الزمالك على الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - في أجواء من الفرح والبهجة، احتفل الشاعر عمرو المصري بفوز فريقه المفضل الزمالك على نظيره الأهلي، وذلك خلال مباراة مثيرة أقيمت في الأراضي السعودية.



وقد عُبّر عمرو عن سعادته وشارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة قال فيه:" أووه زملكاوي مبروووك لنادي الزمالك وجماهيره وهارد لك للنادي الأهلي وجماهيره مبروووك علينا زملكاوي أنا".

فوز الزمالك على نظيره الأهلي



وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المملكة آرينا.



آخر أعمال عمرو المصري



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو المصري أغنية ع الرايق،للفنان رامي جمال والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي



جاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بالراحة عليهم مش كده يعني الله يخليكي

بتدبي الأرض تطلعي ماس كهربا

يرضيكي

شايفة الحاسدين باصين إزاي يا خطيرة عليكي

شغلتي الطبلة في قلب اللي معدي فـ بيهدي

ومحدش يقدر يدخل لجمالك في تحدي

أنتي القمر اللي في عين الشمس تسدي

طب عالرايق

علشان كله بيتضايق

آه يا متسببة في حرايق

جوة نفوس الغاليين

طب عالهادي

ارحمي وبلاش تتمادي

دلعك عالي ومش عادي

ما تداري الغمازتين

شوقتي الشوق آه يا نجمة وعالية ولامعة زيادة

أستاذة في فن الرقة وشاطرة وواخدة شهادة

أنتي اللي مفيش منك غير نسخة ومش متعادة

عودك مرسوم متفصل يتقدر بالغالي

ومكانك أصلا مش وسطنا ده مكانك عالي

وجمالك أجمد وأبعد من كل اللي في بالي

