انت الأن تتابع خبر وزارة الموارد البشرية تحدد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1446/2024 طريقة التحقق من نتائج الأهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من الأمور الهامة التي تشغل اهتمام جميع المستفيدين من الدعم بشكل شهري وذلك بعد صدور نتائج أهلية الضمان، حيث يقوم القائمين على برنامج الضمان بالتحقق من حالة استحقاق الدعم بشكل شهري والتحقق من البيانات المسجلة وذلك من أجل الكشف إذا كان هناك تغيير في البيانات المسجلة أم، فقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن الضمان انه في حالة وجود تغيير في البيانات يجب تحديثها بشكل فوري قبل مرور 30 يوم بحد أقصي لعدم إيقاف صرف الدعم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اكتوبر

يحصل المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور على دعم مالي يتم تحديده وفقا لمعايير الاستحقاق التي حددتها الوزارة، ويتم نزول دعم الضمان الاجتماعي المطور اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك إذا لم يوافق اجازة رسمية، وعلى ذلك فمن المقرر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر 2024 م الموافق 28 ربيع الأول 1446 هـ.

طريقة التحقق من نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

من المقرر أن يتم صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور يوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي وذلك قبل نزول الدعم، وفي حالة كان حال الطلب مؤهل يتم صرف الدعم في الموعد المحدد، أم إذا كان حال الطلب غير مؤهل يتم إيقاف صرف الدعم عن المستفيد، ويمكنك التحقق من نتائج الأهلية بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بإدخال رمز التحقق.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالتوجه إلي القائمة الرئيسية والنقر على أيقونة الإجراءات.

ثم اضغط على أيقونة رمز العين.

سيظهر أمامك بيانات الأهلية (مؤهل، غير مؤهل).

أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الذين يتعرضون إلي إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور بشكل مفاجئ وذلك يرجع إلي عدة أسباب وضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كالاتي: