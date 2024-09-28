نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز ومدينة أطفيح للوقوف علي حالة الطرق والشوارع ومستوي النظافة والإشغالات والتعرف علي شكاوي المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز أطفيح برفع كفاءة وتمهيد وتجريد الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة سير المواطنين وذلك بشكل دوري لحين الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارية وادراج عددًا من الشوارع الحيوية بخطط الرصف والتطوير للتسهيل علي المواطنين.

كما كلف النجار رئيس المركز بمتابعه خطط الرصف الجارية بالشوارع التي تم ادراجها للتطوير مشددًا على ضرورة التواجد الميداني ومتابعه انتظام تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه.

وشدد النجار علي متابعه جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود اي تجمعات للقمامة ومواجهة اي مخالفات للبناء أو تعديات علي الأراضي الزراعية.

تكليفات المحافظ جاءت خلال تفقده سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكلا من مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان ومركز ومدينة أطفيح للوقوف علي جودة الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة انتظام أستقبال طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

حيث كلف محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأستمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي وللتأكد عن مدى رضاءهم عن مستوي الخدمات المقدمة لهم.

لافتًا إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات والمعاملات اليومية والهامة للمواطنين انطلاقا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأشاد محافظ الجيزة بالمركز التكنولوجي المتكامل لمنيل سلطان لما يقدمه من خدمات للمواطنين علي مدار اليوم وتوفير موظفين ممثلين لعدد من المديريات الخدمية كالتموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البريدية.



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