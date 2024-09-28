حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 29-9-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 29-9-2024

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم الابتعاد عن صغائر الأمور، وهذا يؤدّي حتماً إلى تعزيز موقعك العملي سريعاً.

عاطفياً: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك.

صحياً: تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عموماً.

حظك اليوم برج الثور الاحد 29-9-2024

مهنياً: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.

عاطفياً: تسعى الى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذراً.

صحياً: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 29-9-2024

مهنياً: يوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.

عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حد في تصرفاتك وتعاطيك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما.

صحياً: تضع كل مشاغلك جانباً، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 29-9-2024

مهنياً: يساعدك هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك.

عاطفياً: تلفتك رومانسية الشريك ومشاعره الرقيقة تجاهك، وسرعان ما تتوضح الأمور على نحو كامل.

صحياً: تكون عرضة لانتقادات قاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 29-9-2024

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم عملاً بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية قد لا تتكرر على المدى المنظور، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد.

عاطفياً: لا تضغط كثيراً على الشريك ولا ترهقه بكثرة الأسئلة، فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعاً.

صحياً: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 29-9-2024

مهنياً: يبشّر هذا اليوم بمشاريع مهنية جديدة بالجملة ومربحة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة.

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً.

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بناد رياضي، ولا تهمل القيام بالتمارين المفيدة لك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 29-9-2024

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد مهني او مالي يزعجك ويقلقك، وخصوصاً أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها.

عاطفياً: خطواتك العاطفية المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر أو العرقلة أو التأخير حتى لو لم تحسم أمورك العالقة حتى اليوم.

صحياً: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 29-9-2024

مهنياً: يحثك هذا اليوم على تطوير الذات، لكن أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين إنسان وآخر وفقاً للظروف.

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يجعلك تتحرر من قيود عاطفية وعائلية، فتشعر باطمئنان يقودك إلى بر الأمان.

صحياً: تدرك أن وضعك الصحي المتأزم سببه تراكمات الإهمال التي تركتها تتحكم في صحتك حتى وصلت إلى ما أنت عليه اليوم.

حظك اليوم برج القوس الاحد 29-9-2024

مهنياً: يحذرك أحد الزملاء اليوم من الموافقة العشوائية على أمور مصيرية، ويستحسن أن تطلع على التفاصيل بدقة وعناية كبيرتين.

عاطفياً: حاول ألا تثير غيرة الشريك على الإطلاق، فقد يصبح أكثر عدوانية تجاهك ويبعدك عن حياته.

صحياً: أخرج إلى الطبيعة وتنشق الهواء النقي الذي يفتح رئتيك ويفيد صحتك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 29-9-2024

مهنياً: يوضح لك هذا اليوم أحد المسؤولين نقاطاً كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دوراً في اكتشاف بعض الحقائق.

عاطفياً: عبارات الإعجاب تفرح الشريك وتجعله يشعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية هي السائدة في كل المجالات.

صحياً: خذ قسطاً من الراحة هذا اليوم، فهو مفيد لك ويريح أعصابك المنهكة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 29-9-2024

مهنياً: المربع الفلكي بين القمر من الثور والشمس من برجك يضطرك إلى معالجة بعض القضايا العالقة، وتنفذ مشروعاً جديداً تحمل نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية.

عاطفياً: حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها.

صحياً: أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 29-9-2024

مهنياً: كل الامور في متناول يديك لذلك تحرك في كل الاتجاهات فانت تسير على طريق واضح طالب بحقك حتى ولو اضطريت الى مجابهة الرياح.

عاطفياً: عدم مصارحة الشريك والوقوف على رأيه لن يكون جيداً، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعاً إلى العلن.

صحياً: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية.