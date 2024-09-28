حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 29-9-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 29-9-2024
مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم الابتعاد عن صغائر الأمور، وهذا يؤدّي حتماً إلى تعزيز موقعك العملي سريعاً.
عاطفياً: الابتعاد المتكرّر عن الشريك يرسم علامات استفهام، فسارع إلى إيجاد الردود المناسبة لتخطّي ذلك.
صحياً: تمر ببعض الأزمات البسيطة كاضطراب المعدة والهضم، ولكنها لا تؤثر في وضعك الصحي عموماً.
حظك اليوم برج الثور الاحد 29-9-2024
مهنياً: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفياً: تسعى الى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذراً.
صحياً: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 29-9-2024
مهنياً: يوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.
عاطفياً: كن حذراً إلى أقصى حد في تصرفاتك وتعاطيك مع الشريك، ولا سيما أن خسارته من تعقيد الأمور بينكما.
صحياً: تضع كل مشاغلك جانباً، وتولي ممارسة الرياضة الأولوية القصوى.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 29-9-2024
مهنياً: يساعدك هذا اليوم على تنظيم أعمالك أكثر من أي وقت مضى، وهذا مكسب إضافي لك.
عاطفياً: تلفتك رومانسية الشريك ومشاعره الرقيقة تجاهك، وسرعان ما تتوضح الأمور على نحو كامل.
صحياً: تكون عرضة لانتقادات قاسية وملاحظات من قبل طبيبك بسبب إهمال وضعك الصحي.
حظك اليوم برج الاسد الاحد 29-9-2024
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم عملاً بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية قد لا تتكرر على المدى المنظور، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد.
عاطفياً: لا تضغط كثيراً على الشريك ولا ترهقه بكثرة الأسئلة، فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعاً.
صحياً: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 29-9-2024
مهنياً: يبشّر هذا اليوم بمشاريع مهنية جديدة بالجملة ومربحة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة.
عاطفياً: استقرار وسعادة لافتة في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً.
صحياً: لا تتردد في الالتحاق بناد رياضي، ولا تهمل القيام بالتمارين المفيدة لك.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 29-9-2024
مهنياً: يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد مهني او مالي يزعجك ويقلقك، وخصوصاً أنّ الوعود كثيرة لم تتوقعها.
عاطفياً: خطواتك العاطفية المستقبلية غير مهدّدة بالتعثر أو العرقلة أو التأخير حتى لو لم تحسم أمورك العالقة حتى اليوم.
صحياً: إذا كنت تشعر بأن وضعك الصحي ممتاز، فهذا بفعل تنفيذ إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 29-9-2024
مهنياً: يحثك هذا اليوم على تطوير الذات، لكن أساليب تحقيق ذلك قد تختلف بين إنسان وآخر وفقاً للظروف.
عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يجعلك تتحرر من قيود عاطفية وعائلية، فتشعر باطمئنان يقودك إلى بر الأمان.
صحياً: تدرك أن وضعك الصحي المتأزم سببه تراكمات الإهمال التي تركتها تتحكم في صحتك حتى وصلت إلى ما أنت عليه اليوم.
حظك اليوم برج القوس الاحد 29-9-2024
مهنياً: يحذرك أحد الزملاء اليوم من الموافقة العشوائية على أمور مصيرية، ويستحسن أن تطلع على التفاصيل بدقة وعناية كبيرتين.
عاطفياً: حاول ألا تثير غيرة الشريك على الإطلاق، فقد يصبح أكثر عدوانية تجاهك ويبعدك عن حياته.
صحياً: أخرج إلى الطبيعة وتنشق الهواء النقي الذي يفتح رئتيك ويفيد صحتك.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 29-9-2024
مهنياً: يوضح لك هذا اليوم أحد المسؤولين نقاطاً كانت غامضة، وتشرق بجاذبية كبيرة، ويؤدي حدسك دوراً في اكتشاف بعض الحقائق.
عاطفياً: عبارات الإعجاب تفرح الشريك وتجعله يشعر بالاهتمام، فتكون الأجواء الإيجابية هي السائدة في كل المجالات.
صحياً: خذ قسطاً من الراحة هذا اليوم، فهو مفيد لك ويريح أعصابك المنهكة.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 29-9-2024
مهنياً: المربع الفلكي بين القمر من الثور والشمس من برجك يضطرك إلى معالجة بعض القضايا العالقة، وتنفذ مشروعاً جديداً تحمل نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية.
عاطفياً: حذار غيرة يظهرها الشريك قد تتحول إلى شراسة، فلا تؤجج نيرانها يا عزيزي، بل اعمل على إخمادها في مهدها.
صحياً: أنت أكبر من أن يغريك الآخرون لمخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بالاهتمام بصحتك.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 29-9-2024
مهنياً: كل الامور في متناول يديك لذلك تحرك في كل الاتجاهات فانت تسير على طريق واضح طالب بحقك حتى ولو اضطريت الى مجابهة الرياح.
عاطفياً: عدم مصارحة الشريك والوقوف على رأيه لن يكون جيداً، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعاً إلى العلن.
صحياً: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية.