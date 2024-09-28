نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الزراعة بنات بالقاهرة ويطمئن على بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - في إطار المتابعة لبدء العام الدراسي الجديد ( 2024 - 2025) بمختلف قطاعات جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية واستعداد فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا ضم: الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين القاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة.

وخلال الاجتماع وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى ضرورة التعاون التام بين كلية الزراعة بنين وفصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطالبات، بجانب ذلك نبه فضيلته على أهمية تنظيم حفل استقبال للطالبات؛ لتعريفهن بالكلية، وإلقاء الضوء على فرص العمل المتاحة لخريجات الكلية.

وشدد نائب رئيس الجامعة على تفعيل منظومة التحول الرقمي طبقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م، إضافة إلى التعاون التام بين جميع كليات فرع البنات بمدينة نصر وبعضها البعض، بجانب ذلك وجه إلى أهمية وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.