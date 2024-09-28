نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم التأكيد على توفير غرف العزل وتكثيف المرور والإشراف على البيئة المدرسية -داخليًا وخارجيًا- لضمان توافر بيئة صحية آمنة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم مراقبة التهوية الجيدة بالفصول، ومتابعة أخذ عينة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلًا عن إعداد دليل للرسائل التوعوية التثقيفية لمقدمى الخدمة لتوحيد الرسالة التى تتلائم مع الفئات العمرية المستهدفة.

وأشارت "الصحة" إلى توفير خدمات الفحص الطبي الإكلينيكى والقياسات الجسمانية وفحص الأسنان، ووحدة الإبصار، داخل المدارس، فضلًا عن الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (السمنة –النحافة – التقزم) لوضع خريطة صحية للفئات المستهدفة وتحديد أولويات التدخل.

من جهتها؛ أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى تدريب 2129 من الفرق الطبية، التى ستقوم بإجراء الفحص الطبى لأكثر من 2 مليون و460 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى إعداد دليل عمل قياسى للفحص الطبى، وتكليف منسق طبى بكل وحدة صحية، مسئول عن متابعة أعمال الفحص والمستهدف.