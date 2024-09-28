نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنشطة دولية متعددة.. ملتقى أولادنا الثامن لذوي القدرات الخاصة يختتم فعالياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اختتمت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر فعاليات الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي جاء تحت شعار بكرة أحلى بينا وأقيم بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافرو صيني.

تفاصيل حفل الختام

فعلى مسرح الأوبرا الصغير وعقب السلام الوطنى انطلق حفل الختام الذى أخرجه الفلسطينى ماهر شوامرة بفيلم تسجيلي استعرض أبرز ملامح الفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال هذة الدورة، تلاه توزيع جوائز المسابقات المصاحبة، ثم بدأت عدة فقرات فنية قدمها أولادنا من أصحاب الهمم بمشاركة الفرق الدولية المشاركة ونالت الإعجاب والاستحسان.

وعلى وعد بلقاء جديد العام المقبل وجه الضيوف الشكر لإدارة الملتقى مثمنين الجهود التي تم بذلها لانجاح الفعاليات واشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم واكدوا سعادتهم بالتواجد على أرض مصر ومشاركتهم فى فعاليات الملتقى الدولى الذى بات احد المحافل الهامة الخاصة بذوى القدرات الخاصة.

جوائز مسابقات الملتقى

وجاءت جوائز مسابقات الملتقى والتى شملت عدة مجالات كالتالى:مسابقة الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافى واعلنها الدكتور اشرف رضا رئيس اللجنة وفاز بها كل من الجائزة الاولى نورا رجب ابراهيم - الدقهلية، الجائزة الثانية زياد شركس- الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، الجائزة الثالثة عبد الله أشرف - نادى سبورتنج بالاسكندرية.



وفاز بجائزة التميز عن مشروع الكولاج (توت عنخ آمون) احمد أمام، اسراء عادل مريم نصحى، منة احمد، صفية حمدى، شهد ابراهيم، كريم احمد تحت اشراف الفنانة هبة عاطف.



ونال جائزة التميز عن مشروع العرائس القماشية المجسمة عمار أشرف، عمر حمدى، مى عبد الحافظ، صفية حمدى، سامح حسن، معتز صلاح الدين، عبد الباقى محمد، محمد طلعت، يوسف حسام، سها الزيات، نبيل رامى تحت اشراف الفنانة داليا خليفة، وحصل على جائزة التميز عن مشروع الصلصال ريتاج حماده، رفيف محمود، روضة احمد، سيلا محمد، وفاز بجائزة التميز عن مشروع النحاس والصدف محمد محمد سيد، عمار أشرف، هنا صبحى، كنزى احمد، سامح حسن، داليا سيد سعودى، اسراء عادل، كريم احمد، صفية حمدى، نسمة سعيد، سها الزيات، طارق ولاء، احمد صالح، جميلة شريف، رودينا احمد تحت اشراف الفنان جلال عبد الخالق.



وحصل على جوائز ورشة الفوتوغرافيا المركز الأول محمد محمد سيد، المركز الثانى سارة عزام، المركز الثالث مى محمد عبد الحافظ تحت إشراف الفنان جلال المسرى وقام بالتدريب والإشراف على ورش الفنون الدكتورة نادية العربي ومدرب ورش الاشغال اليدوية الفنانة ايمان الزهيري واقيمت بالتعاون مع سوق الحرف اليدوية - المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ومؤسسة نحمي تراثنا.

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة



وجاءت جوائز لجنة الاستعراض والموسيقي والغناء كالتالي:



أولًا: جائزة عمار الشريعي لإبداعات أولادنا في الموسيقي وفاز بها باتريك باسم – دار المني مصر، مصطفي سليمان، جمعية حبات القلوب مصر، حمزة أيمن، مصر.



ثانيًا: جائزة سيد مكاوي لإبداعات أولادنا في الغناء جمعية نداء مصر، ميدال سنتر مصروتسلمهتا دينا كمال، نادي الزهور مصر وتسلمها الدكتور احمد سعد مدرب الفريق، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة زاخر تواضرس مؤسسة أولادنا مصر.



ثالثًا: جائزة محمود رضا لإبداعات أولادنا في الإستعراض جمعية القلوب البيضاء مصر، فريق جمعية أصدقاء ذوي الهمم ليبيا وتسلمتها سلوى العريى، فريق سامرنا مصر وتسلمتها مؤسس الفريق سامية شنودة، فريق نادي سبورتنج بالإسكندرية مصر وتسلمها مصطفي الروش مدرب الفريق، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فريق مؤسسة أولادنا مصر وتسلمها مدربين الفريق عائشة فؤاد محمد عبد العزيز، فريق الأقزام مصر وتسلمها مصطفى الروش مدرب الفريق.

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

وجاءت جوائز لجنة الافلام والمسرح والشعر كالتالى



أولاُ: جائزة طه حسين لابداعات اولادنا في السينما فيلم "سوبر ايسو" مصروتسلمتها منتجة الفيلم ريم جلال حمودة، فيلم "نور عيني" مصر، وتسلمها مدير تصوير الفيلم محمود ناصر نيابة عن المخرج مهند دياب، فيلم "Beyond the light barrier" جنوب افريقيا وتسلمها المخرج فيث ازياكبير.



ثانيًا: مسابقة المرأة في السينما الافريقية فيلم "Labola: Bride’s True Price "جنوب افريقيا وتسلمتها المنتجة فردوز بلبوليا، فيلم ”Bucket List“-South Africa جنوب افريقيا وتسلمتها المنتجة فردوز بلبوليا، فيلم ”My name is Misan“نيجيريا وتسلمها المخرج فيث ازياكبير، كما استقرت منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة لمشروع حكايات لم تحكى عن غزة فلسطين وتسلمتها بالانابة عن فريق العمل المخرجة هناعليوه، وحصلت على شهادة تقدير خاصة الأفلام التالية فيلم "Act of Love" كينيا، فيلم ”Dont Be late for my Funeral “ جنوب إفريقيا.



ثانيًا: جائزة محمد صبحي لإبداعات أولادنا في المسرح تفاز بها مسرحية لما طلعت روحي" فرقة النور للمكفوفين مصر وتسلمتها الدكتورة هبة كمال، جائزة لجنة التحكيم للعرض المسرحي حكيم الحياة عمان وتسلمها المؤلف عبدالله بن شاكر.



ثالثًا: جائزة سيد حجاب لإبداعات اولادنا في الشعر ونالهتا إسراء سعيد لبنان عن قصيدة "غربة حياة".

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة



ونال جوائز مسابقة الأطفال بالدمج مع أولادنا فيلم "صوت الصمت "اليمن وتسلمها المخرج "محمد محسن"، فيلم Act of love جنوب افريقيا وتسلمتها المنتجة فردوز بلبوليا، فيلم "سوبر ايسو" مصر وتسلمتها المنتجة ريم جلال حمودة.

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة

ملتقى أولادنا الثامن لذوى القدرات الخاصة



