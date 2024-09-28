الأهلي والزمالك مجاناً hd.. تردد القنوات الناقلة لماتش السوبر الافريقي نايل سات بجودة عالية وإشارة قوية

انت الأن تتابع خبر الأهلي والزمالك مجاناً hd.. تردد القنوات الناقلة لماتش السوبر الافريقي نايل سات بجودة عالية وإشارة قويةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قنوات الناقله لمباراه الاهلي والزمالك، سنتعرف على القنوات الناقلة ماتش الأهلي والزمالك اليوم في السوبر الأفريقي لكرة القدم على النايل سات وتردداتها بالكامل، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم على قناة mbc مصر hd، التي سوف تنقل المباراة بشكل مباشر على شاشتها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية من المتوقع أن تكون مثالية للغاية.

قنوات الناقله لمباراه الاهلي والزمالك

تعد مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الأفريقي تلعب اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وسيدخل المدير الفني السويسري كولر المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الانتصار على الزمالك لتعويض الهزيمة الأخيرة للفريق في بطولة الدوري أمام الزمالك، خاصة وأن سجله أمام النادي الأبيض جيد للغاية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

هناك القنوات الناقله لمباراه الاهلي ضد الزمالك اليوم بالسوبر الأفريقي ولعل أبرز تردد تلك القنوات هي كالتالي:

اسم القناة تردد القناة القمر bein sport المفتوحة 12604 أفقي 27500 نايل سات mbc مصر 2 11802 أفقي 27500 نايل سات أبو ظبي الرياضية 11411 أفقي 30000 نايل سات

مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي

يدير لقاء الأهلي والزمالك الحكم الليبي معتز الشلماني ويعاونه مواطنه عطية عيسي والتونسي خليل حساني.

يدخل الأهلي المباراة بصفته حاملاً للقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2024.

يدخل الزمالك المباراة بصفته حاملاً للقب كاس الكونفيدرالية الأفريقية 2024.

تنقل مباراة الأهلي والزمالك بتقنية hd وبعدد كاميرات يصل إلي 26 كاميرا.

يحلل المباراة الاسطورة البرازيلية ريكاردو كاكا و الفرنسية باتريك فييرا.

تنقل المباراة بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض على قناة mbc مصر 2.

تنقل مباراة القمة اليوم بتعليق عصام الشوالي على قناة bein sport 7 hd.

تشكيل الأهلي الرسمي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك وجاءت كالتالي: