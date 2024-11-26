نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات" يعقد إجتماعًا لعدد من العاملين بالمصنع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح السيد محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع ؛ عقد المهندس/ وفيق مجدى شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) اجتماعًا مع عدد من العاملين وذلك بحضور قيادات المصنع من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن اللقاء بدأ بكلمة افتتاحية حرص خلالها السيد رئيس مجلس إدارة المصنع (200 الحربي) على نقل تحيات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وحثهم على التكاتف والعمل كأسرة واحدة للنهوض بالشركة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء إجراء عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها مشجعًا العاملين على بذل المزيد من الجهد ومشددًا على وجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، كما حرص رئيس مجلس إدارة المصنع على الإستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم وكذا مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.