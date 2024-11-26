نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب شراء كراسة الشروط وحجز وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

يشمل هذا العرض جميع المواطنين بما في ذلك ذوو الهمم، بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

إقبال كبير على التقديم

أوضح وزير الإسكان أن إعلان "سكن لكل المصريين 5" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم بيع 43،906 كراسات شروط وسدد 8307 عملاء مقدم جدية الحجز خلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوي الهمم.

وتخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم يؤكد زيادة التفاعل معهم للاستفادة من هذه المبادرة.

نظام الأولويات

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعي للتزاحم أمام مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أسبقية في شراء الكراسات.

وقد تم تحديد نظام أولويات للمواطنين في حالة زيادة المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة. تشمل الأولويات:

المتزوج ويعول. الأرملة/ الأرمل ويعول. المطلقة/ المطلق ويعول. المتزوج ولا يعول. الأعزب (يشمل المطلق أو الأرمل أو الأرملة أو المطلقة غير المعولة).

الفيديوهات الإرشادية

نشر الصندوق فيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح خطوات التقديم وتفاصيل كراسة الشروط، وذلك بهدف تسهيل التقديم على المواطنين ومنع استغلالهم من قبل بعض الأفراد.

تيسيرات إضافية للمواطنين

تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم حاجة المواطنين لإرفاق شهادة تأمينات اجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة من أصحاب المعاشات أو المستحقين، حيث سيقوم الهيئة بتوفير البيانات المطلوبة للصندوق مركزيًا.

الموعد النهائي للتقديم

التقديم مستمر حتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات التي يتم فيها طرح الوحدات السكنية.