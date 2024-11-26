وظائف وزارة الصحة: فرصة للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع مكافحة العدوى

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة الصحة والسكان فرصة مميزة للعاملين في بعض القطاعات للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق الندب.

تتضمن هذه الفرصة توفير بدل انتقال ومواصلات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شقة بالقرب من مقر العمل.

نستعرض تفاصيل وظائف وزارة الصحة في قطاع مكافحة العدوى.

تفاصيل وظائف وزارة الصحة بقطاع مكافحة العدوى

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة، حيث تسعى الوزارة لاستقطاب كوادر بشرية للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

يتم التعيين عن طريق الندب، مع توفير مزايا مثل بدل المواصلات والإقامة بالقرب من مكان العمل.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة في وزارة الصحة التخصصات التالية:

أطباء بشري

صيادلة

أطباء أسنان

أطباء متخصصين في العلاج الطبيعي

شروط التقديم على وظائف مكافحة العدوى



للتقديم على وظائف قطاع مكافحة العدوى بوزارة الصحة، يجب أن تتوافر لدى المتقدمين الشروط التالية:

العمر: ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا. الخبرة: يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مكافحة العدوى. التعليم: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادات في مجال مكافحة العدوى (دبلوم، ماجستير، زمالة). الاستعداد للعمل الميداني: يجب أن يكون المتقدم مستعدًا للعمل الميداني والتنقل بين المحافظات. مهارات الحاسوب: إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج ميكروسوفت (Word، PowerPoint، Excel). إجادة اللغة الإنجليزية: يجب أن يكون المتقدم قادرًا على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم على وظائف وزارة الصحة في قطاع مكافحة العدوى إرسال السيرة الذاتية المحدثة مع نسخ من الشهادات المعتمدة عبر البريد الإلكتروني التالي:

Email: [email protected]