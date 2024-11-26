نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر: استمرار الاضطرابات الجوية وأمطار على 10 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر حالة الطقس المضطربة في مصر اليوم، حيث يشهد معظم أنحاء البلاد أجواء باردة مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدًا.

حالة الطقس اليوم

تشهد البلاد استمرار الأجواء الباردة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق، مع تحول الأجواء إلى مائلة للبرودة في فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وكذلك أقاليم شمال الصعيد.

بينما تظل الأجواء معتدلة الحرارة على مناطق جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، يتوقع أن تشهد البلاد بعض الظواهر الجوية الهامة، منها:

الشبورة المائية الكثيفة : ستكون الشبورة المائية شديدة الكثافة خلال الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك بالقرب من المسطحات المائية.

: ستكون الشبورة المائية شديدة الكثافة خلال الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك بالقرب من المسطحات المائية. سقوط أمطار: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تشمل عشر محافظات هي: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، بورسعيد، دمياط، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، والدقهلية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

إليكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة : العظمى 20°C، الصغرى 13°C.

: العظمى 20°C، الصغرى 13°C. السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري : العظمى 19°C، الصغرى 14°C.

: العظمى 19°C، الصغرى 14°C. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : العظمى 19°C، الصغرى 12°C.

: العظمى 19°C، الصغرى 12°C. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 24°C، الصغرى 15°C.

: العظمى 24°C، الصغرى 15°C. شمال الصعيد : العظمى 21°C، الصغرى 10°C.

: العظمى 21°C، الصغرى 10°C. جنوب الصعيد: العظمى 23°C، الصغرى 13°C.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار الاضطرابات الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون الطقس مشابهًا لما هو عليه اليوم، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح، وسقوط الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا.

لكن من المتوقع أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بداية من يوم الجمعة 29 نوفمبر حتى الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث ستكون الرياح هي الظاهرة الرئيسية في مناطق جنوب سيناء وأقاليم جنوب الصعيد.