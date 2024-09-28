نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تعليق تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي ونجم الأهلي يكشف سبب مفاجئ للهزيمة في المقال التالي

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ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 28-09-2024 في السطور التالية:

تعليق تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

توج الزمالك، بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

نشر حساب تركي آل الشيخ الرسمي عبر موقع “فيسبوك”، عدة صور من احتفالات لاعبي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، معلقًا: “فريق الزمالك يتوّج بلقب كأس السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أداء استثنائي في ملعب المملكة أرينا، ألف مبروك”.

وأضاف في منشور آخر: “مباراة جمعت أقوى الأندية المصرية وأذهلت الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض”.

نجم الأهلي يكشف سبب مفاجئ لهزيمة السوبر

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، إن توقيت احتفال النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة السوبر الإفريقي كان قرارًا خاطئًا من قبل القلعة الحمراء.

وخسر فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، بطولة كأس السوبر الافريقي، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن النادي الأهلي اختار توقيت خاطئ جدًا للاحتفال بالتتويج بلقب درع الدوري الممتاز هذا الموسم خاصة قبل أيام من إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف طلبة: مستوى مباراة الأهلي والزمالك كان تحت المتوسط وكولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي في السوبر الإفريقي.