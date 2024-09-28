نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل أحمد رمزي.. تعرف على أبرز اعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2012، عن عمر ينهاز الـ 82 عامًا، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الاعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه، حيث قدم أكثر من 100 عملًا فنيًا، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز أعمال أحمد رمزي الفنية.

نبذة عن حياة أحمد رمزي

ولد أحمد رمزي في 23 مارس 1930، في محافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبًا هو الدكتور محمود بيومي، وأم إسكتلندية هيلين مكاي، ودرس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، قبل أن يلتحق أيضًا بكلية الطب، ولكنه رسب ثلاث سنوات متتالية فانتقل إلى كلية التجارة حيث أكمل دراسته بها إلى أن تخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس، ثم اشتهر أحمد رمزي بعد أن اكتشفت موهبته في السينما والرياضة.

أحمد رمزي

أبرز الأعمال الفنية لـ أحمد رمزي

وشارك "رمزي" في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، على مدار مشواره الفني، ومن أبرز تلك الأعمال: فيلم أيامنا الحلوة، أيام وليالي، صراع في الميناء، صوت من الماضي، شياطين الجو، الوسادة الخالية، ابن حميدو، تمر حنة، اسماعيل ياسين في الأسطول، صراع في الحياة، علموني الحب، الشيطانة الصغيرة، رجل بلا قلب، لاتطفئ الشمس، عائلة زيزي، البحث عن الفضيحة، الأبطال، لغة الحب، وغيرها من الأعمال.