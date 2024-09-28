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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي × الزمالك | كأس السوبر الإفريقي 2024

الزمالك يكتسح الأهلي في ليلة تاريخية.. شاهد ركلات الترجيح بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.. توج الزمالك اليوم بلقب كأس السوبر الافريقي بالفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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